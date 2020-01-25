Depremde hayatını kaybedenler için maçlardan önce saygı duruşu - Son Dakika
Son Dakika Spor Depremde hayatını kaybedenler için maçlardan önce saygı duruşu - Son Dakika Spor

Depremde hayatını kaybedenler için maçlardan önce saygı duruşu

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin anısına, bu hafta oynanacak karşılaşmalar öncesi saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Depremde hayatını kaybedenler için maçlardan önce saygı duruşu, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin anısına, bu hafta oynanacak karşılaşmalar öncesi saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına; 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek" denildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:33 Kaynak: DHA
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