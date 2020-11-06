Depremde hayatını kaybedenler Nizip Belediye Meclisinde anıldı - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar, Nizip Belediye Meclis toplantısında anıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Mehmet Sarı başkanlığında toplanan meclis üyeleri, deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti.

Duaların ardından konuşan Başkan Sarı, İzmir felaketinin acısını yüreklerinde yaşadıklarını söyledi.

İzmir halkının yaşadığı deprem felaketi nedeniyle hem İzmir'de yaşayan hemşehrileri ile hem de kamu yöneticileriyle çeşitli görüşmeler yaparak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade eden Sarı, "Bir kez daha ilçem adına İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz İzmir'de yaşanan acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Bu sebeple vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise şifa diliyorum." dedi.

Toplantı, daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesiyle sürdü.