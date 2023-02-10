Depremde hayatını kaybedenler yan yana son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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Depremde hayatını kaybedenler yan yana son yolculuğuna uğurlanıyor

10.02.2023 18:33

Depremde hayatını kaybedenler yan yana son yolculuğuna uğurlanıyor Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay'da hayatını kaybedenler, oluşturulan yan yana mezarlıkta son yolculuğuna uğurlanıyor.

Depremde hayatını kaybedenler yan yana son yolculuğuna uğurlanıyor

HATAY - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay'da hayatını kaybedenler, oluşturulan yan yana mezarlıkta son yolculuğuna uğurlanıyor.

Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da, devlet ve vatandaş iş birliğinde arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülüyor. İl merkezi ve ilçelerde yemek dağıtım alanı oluşturulurken, binlerce tırla gönderilen yardımlar bölgeye ulaşmaya devam ediyor.

Arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği Hatay'da bir taraftan da depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri gerçekleştiriliyor. Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan mezarlık alanına getirilen cenazeler, kimlik belirleme ve otopsi işlemlerinin ardından kamu görevlileri tarafından yan yana son yolculuğuna uğurlanıyor. Halen araçlarla cenazelerin getirildiği mezarlıkta defin işlemleri büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremde hayatını kaybedenler yan yana son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

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