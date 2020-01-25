Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

17 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ merkezli depremde ölü sayısının Doğanyol'da 4 ve Elazığ'da 15 olmak üzere toplamda 19'a yükseldiğini, ve bu sayının artabileceğini söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ merkezli depremde ölü sayısının Doğanyol'da 4 ve Elazığ'da 15 olmak üzere toplamda 19'a yükseldiğini, ve bu sayının artabileceğini söyledi.

Bakan Koca, depremin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduğu esnada basın mensuplarına açıklama yaptı.

Doğanyol'da 4, Elazığ'da 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Koca, Malatya'da yaralanan 221 kişiden 5'i dışında tamamının taburcu edildiğini, Elazığ'da da 551 yaralıdan 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 50'sinin tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Koca, "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var. Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımızın olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:08 Kaynak: AA
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