Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi - Son Dakika

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Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi
6 saat önce
AFAD: Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:25 Kaynak: İHA
AFAD: Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a ulaştı.
(İHA)
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