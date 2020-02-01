Depremde herkes kaçarken, garson servise devam etti - Son Dakika
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Depremde herkes kaçarken, garson servise devam etti

6 saat önce

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin yıkıma neden olduğu Malatya'da, sarsıntı sırasında bir künefeci dükkanındaki müşteriler can havliyle dışarı koşarken, garson Turgut Barlak, siparişleri masalara dağıtmaya devam etti.

Depremde herkes kaçarken, garson servise devam etti, System.String[]

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin yıkıma neden olduğu Malatya'da, sarsıntı sırasında bir künefeci dükkanındaki müşteriler can havliyle dışarı koşarken, garson Turgut Barlak, siparişleri masalara dağıtmaya devam etti. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivrice merkezli 6.8'lik depremin güçlü hissedildiği ve çok sayıda binanın yıkıldığı, can kayıplarının yaşandığı Malatya'daki bir künefeci dükkanında çalışan garsonun soğukkanlı davranışları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, deprem başlar başlamaz müşteriler koşarak dışarı çıkıyor. Garson Turgut Barlak ise elindeki tepside olan siparişleri, masalara dağıtmaya devam ediyor. Siparişlerin dağıtımını bitirdikten sonra dışarı kaçıyor.

'DEPREM BENDE ŞOK ETKİSİ YARATTI'

Garson Turgut Barlak, deprem anında işine odaklandığını söyleyerek, "Deprem olduğunu ilk anda hissetmedim. Müşteriler bağırmaya başladılar, panik yaptılar. O an biraz hızlandım, tepsideki siparişleri boşaltmak için. Sonra ben de kaçtım. İlk başta deprem, bende şok etkisi yarattı. Müşterilerin kalkıp kaçmaya başlamasıyla heyecanlanıp ve korkup kaçtım" dedi.

İşletme sahibi Yücel Altuğ ise deprem akşamı müşteri yoğunluğu olduğunu, sarsıntıyı hissettikleri andan itibaren müşterileri dışarıya çıkardıklarını söyledi.


Sivrice, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:46 Kaynak: DHA
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