Depremde herkes kaçtı, o gülerek kaçanları izledi...O anlar kamerada

Deprem sırasındaki rahatlığı ilginç görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - Merter'de bir tekstil dükkanında çalışan vatandaşın deprem sırasındaki rahatlığı ilginç görüntüler oluşturdu. Herkes panik içinde dışarı koşarken o oturduğu yerden gülerek koşanları izledi. Vatandaşın rahat halleri kameralara yansıdı.

Silivri açıklarında dün saat 13.59'da 5,8 büyüklüğünde 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Fakat Merter'de bir tekstil dükkanında çalışan vatandaş diğerlerinin aksine istifini bozmadan oturmaya devam etti. Dükkanda bulunan herkes panik içinde sokağa koşarken o sandalyede oturarak koşanları izledi. Dükkan çalışanlarının korku dolu anlarında onun korkmadığı ve gülümsediği görüldü. Rahatlığıyla ilginç görüntüler oluşturan vatandaşın o anları kameralara yansıdı.