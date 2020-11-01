Depremde ilk 4 katı çöken binada, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Depremde ilk 4 katı çöken binada, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
01.11.2020 11:52
İZMİR'in Seferihisar açıklarındaki depremde Bayraklı'da zemindeki 4 katı çöken Barış Sitesi'ndeki binada Ayşe Özbek'in (66) cesedine ulaşıldı.
İZMİR'in Seferihisar açıklarındaki depremde Bayraklı'da zemindeki 4 katı çöken Barış Sitesi'ndeki binada Ayşe Özbek'in (66) cesedine ulaşıldı.
Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki 7 katlı Barış sitesi C blokun zemindeki 4 katı çöktü. Apartmanın enkazında sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler, saat 11.00 sıralarında enkaz altından Ayşe Özbek'in (66) cesedine ulaştı.Binada şu ana kadar 3 kişi sağ kurtarılırken, Ayşe Özbek'le birlikte toplam 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altında olduğu sanılan 1 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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