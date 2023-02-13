DEPREMDE KAHRAMANMARAŞ CEZAEVİ'NDEN FİRAR ETTİ, AMASYA'DA YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ E Tipi Kapalı Cezaevi'nden deprem günü firar eden Furkan Taşkömür (27), Amasya'da yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ E Tipi Kapalı Cezaevi'nden deprem günü firar eden Furkan Taşkömür (27), Amasya'da yakalandı. Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Furkan Taşkömür, firar etti. 'Uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan ve Amasya'ya geldiği belirlenen firari için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Amcasının yanında olduğu tespit edilen Furkan Taşkömür, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. (DHA)

Kaynak: DHA

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