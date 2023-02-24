Depremde kayan iki dağın altında kalan 'Mutlu köyünden' 48 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Depremde kayan iki dağın altında kalan 'Mutlu köyünden' 48 kişi hayatını kaybetti

24.02.2023 10:15

Depremde kayan iki dağın altında kalan 'Mutlu köyünden' 48 kişi hayatını kaybetti Adıyaman'da Kahramanmaraşlı depremlerde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü enkaza döndü.

Depremde kayan iki dağın altında kalan 'Mutlu köyünden' 48 kişi hayatını kaybetti

MALATYA - Adıyaman'da Kahramanmaraşlı depremlerde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü enkaza döndü. 300 haneli köyde hayatını kaybeden 48 kişi getirildikleri Malatya'da Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Adıyaman'da büyük hasara neden olurken, 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Büyük yıkımın yaşadığı Çelikhan ilçesinde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü ise enkazda döndü. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı köyde hayatını kaybeden akraba ailelerden oluşan 48 kişinin cenazesi getirildikleri Malatya Şehir Mezarlığı'na defin edildi.

48 kişinin bulunduğu mezarlığı ziyaret ederek mezarlara çiçek bırakan Kenan Apak isimli bir vatandaş ise tarifsiz bir acı yaşandığını kaydederek diyecek söz bulamadıklarını söyledi.

Kaynak: İHA
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Depremde kayan iki dağın altında kalan 'Mutlu köyünden' 48 kişi hayatını kaybetti Depremde kayan iki dağın altında kalan 'Mutlu köyünden' 48 kişi hayatını kaybetti Depremde kayan iki dağın altında kalan 48 kişi hayatını kaybetti Depremde kayan iki dağın altında kalan 48 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremde kayan iki dağın altında kalan 'Mutlu köyünden' 48 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremde kayan iki dağın altında kalan 'Mutlu köyünden' 48 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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