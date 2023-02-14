DEPREMDE KAYBETTİĞİ 3 OĞLUNUN YANINA, ENKAZDAN ÇIKARILAN POLİS EŞİNİ DE TOPRAĞA VERDİ - Son Dakika
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DEPREMDE KAYBETTİĞİ 3 OĞLUNUN YANINA, ENKAZDAN ÇIKARILAN POLİS EŞİNİ DE TOPRAĞA VERDİ

14.02.2023 18:21

HATAY'da depremde yaşamını yitiren özel harekat polisi Ahmet Elibol (46), aynı binanın enkazından daha önce cansız bedenleri çıkarılan oğulları Adem Ahsen (21), Hüseyin Tuğrul (15) ve Muhammet Subutay'ın (12) yanında toprağa verildi.

HATAY'da depremde yaşamını yitiren özel harekat polisi Ahmet Elibol (46), aynı binanın enkazından daha önce cansız bedenleri çıkarılan oğulları Adem Ahsen (21), Hüseyin Tuğrul (15) ve Muhammet Subutay'ın (12) yanında toprağa verildi. Hastanede olduğu için 3 oğlunun cenazesinde bulunamayan Zehra Elibol, eşi Ahmet Elibol için bugün düzenlenen cenaze törenine tekerlekli sandalyeyle katıldı. Zehra Elibol, eşi toprağa verilirken Ahmet, beni bırakıp gidiyorsun diyerek gözyaşı döktü.

Hatay'da görev yapan özel harekat polisi Ahmet Elibol, eşi Zehra ve oğulları Adem Ahsen, Hüseyin Tuğrul ve Muhammet Subutay Elibol depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Kurtarma ekipleri depremin 4'üncü günü Zehra Elibol'u yaralı kurtarırken, 3 oğlu ve eşinin ise cansız bedenlerine ulaştı. Zehra Elibol, Diyarbakır'daki hastaneden sonra Bucak Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı. Adem Ahsen Elibol, Hüseyin Tuğrul Elibol ve Muhammet Subutay Elibol'un cenazeleri 11 Şubat günü Bucak'ta Köle Mezarlığı'nda toprağa verilirken, anne Zehra Elibol ise hastanede olduğu için cenazeye katılamadı.

Hatay'dan dün telefon edilerek Ahmet Elibol'un cenazesini teslim alabilecekleri bilgisi verildi. Hatay'daki yakınları tarafından teşhis edilen Ahmet Elibol'un cenazesi, görevli polis nezaretinde hava yoluyla Antalya'ya, buradan da Bucak'a getirildi. Ahmet Elibol için bugün öğle vakti Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, Burdur Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Elibol'un yakınları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Elibol'un tabutu meslektaşlarının omzunda dualar okunarak taşındı.

'AHMET, BENİ BIRAKIP GİDİYORSUN'

Ahmet Elibol'un cenaze namazı Köle Mezarlığı'nda kılındı. İlçe Müftüsü İbrahim Keser'in dualarından sonra helallik istendi. Namazın ardından Ahmet Elibol, 3 çocuğunun yanında toprağa verildi. Cenaze törenine tekerlekli sandalyeyle katılan Zehra Elibol, eşi defnedilirken, Ahmet, beni bırakıp gidiyorsun diyerek ağladı. Cenaze sonrasında aile fertleri taziyeleri kabul etti. Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, tabuta sarılı Türk bayrağını polis memurunun kardeşi Hasan Elibol'a teslim etti. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel DEPREMDE KAYBETTİĞİ 3 OĞLUNUN YANINA, ENKAZDAN ÇIKARILAN POLİS EŞİNİ DE TOPRAĞA VERDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEPREMDE KAYBETTİĞİ 3 OĞLUNUN YANINA, ENKAZDAN ÇIKARILAN POLİS EŞİNİ DE TOPRAĞA VERDİ - Son Dakika
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