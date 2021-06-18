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Depremde kaybettiği ailesinin adını teknoloji sınıflarında yaşatacak - Son Dakika

Depremde kaybettiği ailesinin adını teknoloji sınıflarında yaşatacak

18.06.2021 08:35
Depremde kaybettiği ailesinin adını teknoloji sınıflarında yaşatacak, System.String[]

Ercan Gümüşel geçen yıl Ekim ayında meydana gelen İzmir depreminde kaybettiği eşi Çiğdem ve oğlu Rüzgar'ın adını teknoloji sınıflarında yaşatacak.

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve Karşıyaka Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu'nun da katıldığı Karşıyaka Hamdullah Suphi Tanrıöver ortaokulundaki sınıfların açılışı töreninde duygulu anlar yaşandı.

Ercan Gümüşel, 30 Ekim 2020 İzmir depreminde hayatlarını kaybeden Oğlu Rüzgar Gümüşel, eşi Çiğdem Gümüşel ve kayınvalidesi Melek Belkıs Onat'ın anısını yaşatmak için Karşıyaka Hamdullah Suphi Tanrıöver ortaokulunda okulun 4 sınıfını tamamen yenileyerek iki sınıfını bilişim teknoloji sınıfı yaptı. Bilişim teknoloji sınıflarına, Rüzgâr Gümüşel Robotik Kodlama Sınıfı ve Çiğdem Gümüşel Bilişim Sınıfı adı verildi.

Rüzgar Gümüşel Robotik Kodlama Sınıfında 10 bilgisayar, 3 Boyutlu yazıcı ve bir çok robot setleri, Çiğdem Gümüşel Bilişim Sınıfında 18 bilgisayar bulunuyor.

Okul Müdürü İsmail Aslan'ın teşekkür konuşması ile başlayan törende Kaymakam Çalışır ve Hayırsever Ercan Gümüşel birer konuşma yaptı.

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır yaptığı konuşmada teknolojinin hızla geliştiği çağımızda eğitim teknolojilerinin önemine değinerek, Hayırsever Ercan Gümüşel'e baş sağlığı diledi, eğitime verdiği katkı için teşekkür etti.

Konuşmasında boğazlarının düğümlendiği gözlemlenen Ercan Gümüşel okulu rüyasında gördüğünü belirterek şunları söyledi. "30 ekim İzmir Depremde kaybettiğimiz oğlumuz Rüzgar Gümüşel, sevgi dolu annesi sevgili eşim Çiğdem Gümüşel'i ve annemiz Melek Belkıs Onat 'ı bizler unutmayacağız. Bizden sonrakiler de isimlerini bilsin, hatırlasın istedik. Elimizden geldiğince isimlerini yaşatacak "Robotik Kodlama Sınıfı" ve "Bilişim Sınıfı" ile geleceğimiz kıymetli çocuklarımızın hayatına dokunalım istedik, onlara armağan ettik."

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır tarafından Ercan Gümüşel'e plaket ve bir demet çiçek verildi.

Robotik Kodlama Atölyesinde öğrencilerin robotlar ile gösterisi sırasında 7. sınıf öğrencisi Özgür Deniz Yılmaz isimli öğrencinin sunumu katılımcılar tarafından büyük bir ilgi ile izlendi.

Etkinliğe Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve Karşıyaka Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Metin Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kâmil Karadeniz, veliler, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğe katılanlar son olarak Resim ve Teknoloji tasarım Sergisini gezdi.

Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Depremde kaybettiği ailesinin adını teknoloji sınıflarında yaşatacak - Son Dakika


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