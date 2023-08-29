Savaştan kaçtıkları Hatay\'da depreme yakalanmışlardı! Cenazesi 6 ay sonra bulundu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Rönesans Rezidans'ta 47 yaşındaki Yulia Petrova ve çocuklarından 6 yaşındaki Matvei Gladki hayatını kaybederken, yakınlarının haber alamadığı 11 yaşındaki Zakhar Gladki'nin cenazesi, 402 numaralı kimsesizler mezarlığında bulundu.

RÖNASANS REZİDANS'TA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yulia Petrova, Ukrayna- Rusya savaşının ardından çocukları Matvei Gladki ve Zakhar Gladki ile Türkiye'ye gelip, Hatay'ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı Ekinci Mahallesi'ndeki 'cennetten bir köşe' sloganıyla satılan Rönesans Rezidans'a yerleşti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Rönesans Rezidans da yıkıldı, yüzlerce insana mezar oldu. Enkazda kalan Yulia Petrova ve Matvei Gladki'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ancak Zakhar Gladki'ye ulaşılamadı. Yakınları, 6 ayı aşkın süredir Zakhar Gladki'nin bulunması için birçok yol izledi. Yoğun uğraşlar sonucu Zakhar'ın cenazesi Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki 402 numaralı kimsesizler mezarlığında bulundu.

DNA TESTİ UYUŞUNCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Depremde annesi İrina ve babası Cengiz Taşçı'yı, akrabaları Yulia Petrova ile Matvei Gladki'yi ve son olarak Zakhar'ı kaybeden 23 yaşındaki Alona Sevgi Taşçı, "Zakhar'ın anneannesi onu bulabilmek için Hatay'a gelmişti. Savcılığa gittiğinde oradaki çocuk görsellerinden Zakhar'a benzeyen bir çocuğu görmüş. Uyuşmama ihtimali olmasına rağmen verdiği DNA testi Zakhar ile uyuşmuş. Böylelikle Zakhar'ın kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öğrendik. Çok üzgünüz ama artık en azından nerede olduğunu biliyoruz" dedi.

CENAZE UKRAYNA'YA GİDECEK

Zakhar'ın memleketine götürüleceğini belirten Taşçı, "Zakhar'ın babası aslında DNA vermek için Hatay'a geliyordu. Ancak Zakhar'ın yerini öğrendik. Cenaze Ukrayna'ya götürülecek. Oradaki mezar yeri de açıldı. Zakhar şubat ayının 18'inde bulunmuş ve kayıtlara A1 blok olarak girmişler. Ama onlar A2 blokta yaşıyorlardı. Zakhar'ın çıkma durumunda bize haber vereceklerdi. Bloklar karıştığı için muhtemelen bulunduğunda bize bildirmediler" ifadelerini kullandı.