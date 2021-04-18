Depremde kaybolan ödülüne kavuştu - Son Dakika

İzmir Depreminde evleri yıkılan ve Çukurova Belediyesinden aldığı ödülü kaybolan Eren Çetin'in yüzünü Başkan Soner Çetin güldürdü. Başkan Çetin de ödülün aynısını yaptırarak Eren Çetin'e yolladı.

İzmir'de yaşayan Eren Çetin, Çukurova Belediyesince düzenlenen Uluslararası Karikatür Festivali'ne katılarak ödül kazandı. Eren Çetin, 2016 yılında kazandığı ödülü evinin en güzel yerine yerleştirdi. Ancak 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir büyük bir depremle sallandı ve tüm Türkiye'yi yasa boğan bir yıkım yaşadı. Onlarca insanın hayatını kaybettiği bu afette Eren Çetin'in ailesiyle oturduğu ev de yıkıldı. Yıkılan evde tüm eşyalarla birlikte Eren'in büyük bir gururla sakladığı plaket de enkaz altında kaldı.

Depremin yaralarını sarmaya çalışan Eren Çetin'in annesi Gülşah Çetin bir süre sonra Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e sosyal medya üzerinden mesajla ulaştı. Gülşah Çetin mesajında Başkan Soner Çetin'e şöyle bir çağrıda bulundu:

"Başkanım merhaba, ismim Gülşah Çetin. Ben İzmirli depremzede bir anneyim. Depremde evimizi kaybettik ve hiçbir eşyamızı alamadık. Oğlum Eren 2016 yılında belediyenizin düzenlediği karikatür yarışmasında üçüncü olmuştu ve sizlerden bir plaket kazanmıştı. Bu plaketini oğlum depremde yitirdi ve ailecek çok üzüldük. Çok değerli idi oğlum için, hayatında aldığı ilk ödüldü. Bu takdir için size çok teşekkür ederken, sizden ricam bu plaketi belediyenizin tekrar temin etme durumu ve oğluma gönderim durumu olabilir mi? Çok teşekkür ederim, iyi çalışmalar dilerim."

Başkan Soner Çetin bu çağrı üzerine Kültür Müdürlüğüne talimat vererek plaketin aynısından yaptırılmasını istedi. Plaket yaptırıldıktan sonra Eren Çetin'in İzmir'deki adresine gönderildi.

Eren Çetin plaketi alınca adeta depremin tüm yıkımını ve üzüntüsünü unuttu. Yeniden kavuştuğu ödülü ile fotoğraf çektiren Eren Çetin, Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti. - ADANA