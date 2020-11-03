Depremde kemanı kırılan İnci'nin sağlık durumu iyi - Son Dakika

Depremde kemanı kırılan İnci'nin sağlık durumu iyi

03.11.2020 14:57
Depremde kemanı kırılan İnci'nin sağlık durumu iyi, System.String[]

İZMİR'deki depremin ardından enkazın altından saatler sonra kurtulan ve ilk olarak kemanının kırıldığını söyleyen İnci Okan'ın (16) ablası İdil Okan, kardeşinin durumunun iyi olduğunu söyledi.

İZMİR'deki depremin ardından enkazın altından saatler sonra kurtulan ve ilk olarak kemanının kırıldığını söyleyen İnci Okan'ın (16) ablası İdil Okan, kardeşinin durumunun iyi olduğunu söyledi. Semra Enver Yücel Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel de, Okan sağlığına kavuştuktan sonra kendisine keman almak ve eğitim masraflarını üstlenmek istediklerini açıkladı.

Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından köpeği Fıstık ile çıkarılan ve deprem sırasında telefonla konuştuğu ablasına kemanının kırıldığını söyleyen İnci Okan'ın tedavisine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediliyor. Kardeşini hastanede ziyaret eden İdil Okan, İnci'nin durumunun iyi olduğunu söyledi. Okan, "Uzun süre enkaz altında kaldığı ve üzerine dolap devrildiği için bacaklarında his kaybı vardı. O yüzden bir ameliyat geçirdi. Yoğun bakımdan da çıktı. Sol bacağını biraz hissetmeye başladı. Doktorlar bugün servise çıkabileceğini söylediler. Bilinci açık ve konuşuyor. Ufak tefek yaraları var ama bacakları dışında sıkıntısı yok. Yanımızda olması bile mucize. Bizleri merak ettiğini söyledi. Babaannemizi ve eniştemizi kurtaramadığımızı, halamla kuzenimin kurtulduğunu söyledi. Kuzenimizin bacaklarında da his kaybı var. Köpeğimizin tedavisi de devam ediyor. Bu süreç geçecek" ifadelerini kullandı.

Depremden sonra gittiği Rıza Bey Apartmanı'nda tüm odaların birbirine girdiğini belirten Okan, "Depremi çok hissetmedim ve devam ederken İnci'yi aramışım. O sırada bana, 'Abla bina yıkılıyor. Kemanım kırıldı, ben şu an enkaz altındayım' dedi. Bina, on saniyede tuzla buz olmuş. Bina öyle bir yıkılmış ki odalar birleşmiş. İnci bana çıkış kapısının orada olduğunu söylemişti. Gittiğimde tüm binalar birbirine girmişti. Etrafta sadece İnci'nin notalarını gördüm. Herkes çok destek oluyor. Tüm ekiplere, İnci'yi kurtaran Eda Hanım'a teşekkür ederim" dedi.

İdil Okan'la birlikte hastaneye giden Semra Enver Yücel Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, genç kıza keman almak ve eğitim masraflarını üstlenmek istediklerini belirtti. Yücel, " İstanbul'daydık ancak aklımız ve kalbimiz İzmir'deydi. Bu yüzden gelerek yerinden destek olmak istedik. Sey Vakfı'nın başkan vekiliyim ancak öncelikle iki çocuk annesiyim. O yüzden çocuklarını kaybeden annelerin başı sağ olsun. Çok şükür İnci iyi durumda. Sağlığına kavuştuktan sonra eğer kabul ederse onunla birlikte keman almaya gitmek istiyoruz. Enkazdan kurtulan tüm çocuklarımıza da eğitim hayatları boyunca destek vermek istiyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi'yle birlikte PDR'de de destek olmak istiyoruz" diye konuştu.


Depremde kemanı kırılan İnci'nin sağlık durumu iyi
Depremde kemanı kırılan İnci'nin sağlık durumu iyi
Depremde kemanı kırılan İnci'nin sağlık durumu iyi
Depremde kemanı kırılan İnci'nin sağlık durumu iyi
Depremde kemanı kırılan İnci'nin sağlık durumu iyi

Bayraklı, Deprem, İzmir, İdil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremde kemanı kırılan İnci'nin sağlık durumu iyi - Son Dakika


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