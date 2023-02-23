Depremde kubbesi ve minaresi yıkılan camii böyle görüntülendi - Son Dakika
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Depremde kubbesi ve minaresi yıkılan camii böyle görüntülendi

23.02.2023 13:20

Depremde kubbesi ve minaresi yıkılan camii böyle görüntülendiKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depremin etkisiyle kubbesi olduğu gibi zemine çöken Yeşilova Cami dron ile havadan görüntülendi.

Depremde kubbesi ve minaresi yıkılan camii böyle görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depremin etkisiyle kubbesi olduğu gibi zemine çöken Yeşilova Cami dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremde çok sayıda bina yıkılırken binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi de depremde ağır hasar aldı. İstasyon Mahallesi'nde bulunan Yeşilova Camii'nin kubbesi olduğu gibi zemine çökerken minaresi de yıkıldı. Cami ve çevresinde depremin bıraktığı büyük hasar dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde zemine çöken kubbe ve enkaza dönen binalar gözüküyor.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Cami, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Depremde kubbesi ve minaresi yıkılan camii böyle görüntülendi - Son Dakika

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