Son Dakika Haberleri: Depremde kuşların yaşadığı panik kamerada
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Depremde kuşların yaşadığı panik kamerada

1 saat önce

İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde petshop'da kafeslerde bulunan kuşların panik anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Depremde kuşların yaşadığı panik kamerada, System.String[]

İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde petshop'da kafeslerde bulunan kuşların panik anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kafeslerin sallanması, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.


İstanbul'da dün yaşanan depremin şiddeti iş yerlerinde bulunan kameralar tarafından anbean kaydedildi. Bugün paylaşılan bir görüntüde, petshop'da kafeslerde bulunan kuşların deprem sırasında yaşadığı panik görüldü. Görüntülerde, deprem anında kafeslerin büyük bir şiddetle sarsıldığı, ardından kuşların panik yaşadığı görülüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:18 Kaynak: İHA
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