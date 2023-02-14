DEPREMDE KUVÖZDEKİ BEBEKLERE KOŞTULAR - Son Dakika
Üye Girişi

DEPREMDE KUVÖZDEKİ BEBEKLERE KOŞTULAR

14.02.2023 17:51

ADANA'da meydana gelen yıkıcı depremde özel bir hastanede görev yapan hemşireler kendi canlarını hiçe sayarak kuvözde yaşam mücadelesi veren bebeklere koşup, sarılmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da meydana gelen yıkıcı depremde özel bir hastanede görev yapan hemşireler kendi canlarını hiçe sayarak kuvözde yaşam mücadelesi veren bebeklere koşup, sarılmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu 10 İlden biri olan ve 418 kişinin yaşamını yitirdiği Adana'da deprem anı bir hastanenin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Sarsıntı başladığı anda görevli hemşireler, kendi canlarını kurtarmak yerine kuvözde yaşam savaşı veren bebeklere koştu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hemşireler, kuvözlere sarılarak devrilmesini engelledi.

Kendi canlarını hiçe sayarak kuvözde yaşam mücadelesi veren bebeklere koşan hemşirelerden Selvihan Arık, o anları DHA'ya anlattı. Çok korktuklarını, canları pahasına bebeklerin başında beklediklerini belirten Arık, "İlk kez başımıza böyle bir şey geldi. Bebeklerin bulunduğu kuvözler sallanıyordu. Hepimiz bebeklere koştuk. Çünkü onlar bize emanetti. Bizler de birer anneyiz. Onların emniyetini sağladık. O an çok korktuk. Kaçabilirdik ancak onların başında bekledik" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Deprem anından yeni görüntü! Hemşireler kaçmayıp kuvözdeki bebeklere koştular Deprem anından yeni görüntü! Hemşireler kaçmayıp kuvözdeki bebeklere koştular Depremde, dökülen sıvalar arasında kaçış anı kamerada Depremde, dökülen sıvalar arasında kaçış anı kamerada ADANA'DA YIKILAN 11 BİNANIN 15 MÜTEAHHİT VE MÜHENDİSİNE GÖZALTI ADANA'DA YIKILAN 11 BİNANIN 15 MÜTEAHHİT VE MÜHENDİSİNE GÖZALTI

Kahramanmaraş, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEPREMDE KUVÖZDEKİ BEBEKLERE KOŞTULAR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:31 Suriye'de depremde can kaybı 5 bin 814'e yükseldi
17:41 İskenderun'da gözaltına alınan hırsızlık ve yağma şüphelileri linç edilmek istendi
13:25 Deprem anından yeni görüntü! Hemşireler kaçmayıp kuvözdeki bebeklere koştular
17:21 "Ölüm var" diyerek futbolu bırakmıştı! Emre Çolak, 24 saat sonra sahalara geri döndü
16:04 Depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 3 ay yasaklandı
16:48 Enkazdan çıkardığı 100 bin TL'lik altın ve parayı sahibine teslim etti
16:57 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı! Eda Apartmanı 28 kişiye mezar oldu
16:54 En acı Sevgililer Günü! Depremde kaybettiği eşinin mezarına çocuklarıyla birlikte gidip gül bıraktı
16:43 Depremde, dökülen sıvalar arasında kaçış anı kamerada
16:38 F.Bahçe'ye dönmesi bekleniyordu! Trabzonspor, ligden çekilen Gaziantep FK'dan Markovic'i transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2023 18:15:33. #1.13#
SON DAKİKA: DEPREMDE KUVÖZDEKİ BEBEKLERE KOŞTULAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement