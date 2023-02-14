DEPREMDE KUVÖZDEKİ BEBEKLERE KOŞTULAR

ADANA'da meydana gelen yıkıcı depremde özel bir hastanede görev yapan hemşireler kendi canlarını hiçe sayarak kuvözde yaşam mücadelesi veren bebeklere koşup, sarılmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu 10 İlden biri olan ve 418 kişinin yaşamını yitirdiği Adana'da deprem anı bir hastanenin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Sarsıntı başladığı anda görevli hemşireler, kendi canlarını kurtarmak yerine kuvözde yaşam savaşı veren bebeklere koştu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hemşireler, kuvözlere sarılarak devrilmesini engelledi.

Kendi canlarını hiçe sayarak kuvözde yaşam mücadelesi veren bebeklere koşan hemşirelerden Selvihan Arık, o anları DHA'ya anlattı. Çok korktuklarını, canları pahasına bebeklerin başında beklediklerini belirten Arık, "İlk kez başımıza böyle bir şey geldi. Bebeklerin bulunduğu kuvözler sallanıyordu. Hepimiz bebeklere koştuk. Çünkü onlar bize emanetti. Bizler de birer anneyiz. Onların emniyetini sağladık. O an çok korktuk. Kaçabilirdik ancak onların başında bekledik" dedi.