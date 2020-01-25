Depremde Malatya'da 4 kişi öldü, 226 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde Malatya'da 4 kişi öldü, 226 kişi yaralandı - Son Dakika

Depremde Malatya'da 4 kişi öldü, 226 kişi yaralandı

6 saat önce

Elazığ merkezli dün akşamki depremde Malatya'da 4 kişi öldü, 226 kişi yaralandı.

Depremde Malatya'da 4 kişi öldü, 226 kişi yaralandı, System.String[]

Elazığ merkezli dün akşamki depremde Malatya'da 4 kişi öldü, 226 kişi yaralandı.


Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Elazığ İli Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te meydana gelen deprem ilimiz merkezi ve ilçelerimizi de güçlü bir şekilde etkilemiş, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 226 vatandaşımız yaralanmış, bazı konut ve diğer yapılarda hasara neden olmuştur" ifadeleri kullanıldı.


Ağır hasarlı binalara can güvenliği bakımından girilmesinin tehlikeli olup, ikamet ettiği konutlarda oturulamayacak derecede hasar meydana gelen vatandaşların bu durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün 0 (422) 371 12 17 numaralı telefonuna bildirmeleri halinde teknik ekipler tarafından süratle inceleme yapılacağının bildirildiği açıklamada," İkamet ettiği konutları oturulamayacak düzeyde ağır hasar meydana gelen vatandaşlarımızdan barınma imkanı bulamayanlara Valiliğimize başvurmaları halinde geçici barınma imkanı sağlanacaktır" denildi. - MALATYA

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:27 Kaynak: İHA
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