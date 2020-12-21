Depremde marketi yıkılan esnaf, açtığı yeni dükkanıyla acılarını unutmaya çalışıyor - Son Dakika

Depremde marketi yıkılan esnaf, açtığı yeni dükkanıyla acılarını unutmaya çalışıyor

21.12.2020 11:27
Depremde marketi yıkılan esnaf, açtığı yeni dükkanıyla acılarını unutmaya çalışıyor, System.String[]

İzmir'deki depremde göçen Rıza Bey Apartmanının zemin katında bulunan marketi enkaz altında kalan işletmeci Fırat Şeyben, yeni açtığı dükkanıyla yaşadığı acıları unutmaya çalışıyor.

HAYDAR TOPRAKÇI - İzmir'deki depremde göçen Rıza Bey Apartmanının zemin katında bulunan marketi enkaz altında kalan işletmeci Fırat Şeyben, yeni açtığı dükkanıyla yaşadığı acıları unutmaya çalışıyor.

Ticaret hayatına 4 yıl önce babasıyla açtığı markette başlayan Şeyben'in hayatı, 30 Ekim'de 6,6 büyüklüğündeki depremle değişti.

Deprem sırasında markette bulunan babası son anda kurtulan Şeyben'in geçim kaynağı olan marketi ise enkaz altında kaldı.

Apartmandaki dostlarının ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Şeyben, yeni bir başlangıç yapmak için Bornova ilçesinde bir dükkan kiraladı, arkadaşları ve yıllarca beraber çalıştığı firmaların desteğiyle marketini yeniden açtı.

Fırat Şeyben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından aile olarak hem maddi hem manevi büyük acılar yaşadıklarını söyledi.

Deprem anını hala unutamadığını belirten Şeyben, şöyle konuştu:

"Ben 2 dakika önce dükkanımdan ayrılmıştım. Sokağın ortasındaydım. Marketimizde babam vardı. Bir anda toz bulutu oldu ve göz gözü görmez hale geldi. O anda toz bulutunun bizim binadan geldiğini düşünmedim. Binaya yaklaştıkça enkazı görmeye başladım ve binaya koştum. İnsanlar bağrışıyordu, yardım çığlıkları duyuyordum. Ben o anda babamın derdine düştüm, acaba çıktı mı diye. Binaya doğru koşarken insanlar beni tuttu. Meğer babam çıkmayı başarmış. Babam 'ben kaçarken bina arkamdan yıkıldı' dedi."

Şeyben, enkaz kaldırma çalışmaları bittikten sonra bir daha Rıza Bey Apartmanının bulunduğu yerden geçemediğini de vurguladı.

Depremde her gün konuştuğu, şakalaştığı arkadaşlarını kaybettiğini, kendisinden alışveriş yapan insanların artık yaşamadığını düşünmenin yaralayıcı olduğunu belirten Şeyben, her şeye rağmen hayata yeniden başlaması gerektiğine inandığını anlattı.

Şeyben, şunları kaydetti:

"Depremden bir ay sonra yeni bir iş yeri arayışına girdim. Bornova'da yeni bir market yeri kiraladım. Bornova Belediye Başkanımız Mustafa İduğ, resmi prosedür konusunda bana yardımcı oldu. Yeni bir hayata başlıyoruz ama daha olayın şokundayız. Her şeye sıfırdan başlıyorum. Bütün çevren, arkadaşların gidiyor. Yeni komşular, iş arkadaşları, müşteriler. Ben şanslı bir insan olduğuma inanıyorum. Böyle olmasa ben de babam da enkaz altında kalabilirdik. Depremden kurtuldum, şansım da var, iş yerimi yeniden kurdum. O nedenle hayattan beklentim yüksek. Daha güzel işler yapacağımızı düşünüyorum."

Ticaret, Deprem, İzmir, Fırat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremde marketi yıkılan esnaf, açtığı yeni dükkanıyla acılarını unutmaya çalışıyor - Son Dakika


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