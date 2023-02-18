Milyonluk araçlar depremde kağıt gibi ezildi... Top şeklini alan araç şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Milyonluk araçlar depremde kağıt gibi ezildi... Top şeklini alan araç şaşkına çevirdi

18.02.2023 11:46

Milyonluk araçlar depremde kağıt gibi ezildi.

Milyonluk araçlar depremde kağıt gibi ezildi... Top şeklini alan araç şaşkına çevirdi

MALATYA - Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yıkılan binaların, seken taşların altında kalan ve enkaz bölgelerinde bulunan araçlar, belirlenen alana çekiliyor. Dron ile havadan görüntülenen parkta bulunan milyonluk araçların kağıt gibi ezildiği görülürken, bir otomobilin top şeklini alması ise dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Malatya'da yüzlerce bina yıkılırken, binlerce bina da ağır hasar aldı. Kent genelinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, deprem esnasında yıkılan binaların altında ve çevresinde bulunan araçlar, kullanılamaz hale geldi. Hurdaya dönen onlarca araç, emniyet ekipleri tarafından ücretsiz bir şekilde çekici yardımıyla taşınarak belirlenen bir parka taşınıyor. Polisler tarafından hırsızlık ve farklı olaylar yaşanmaması için nöbet tutulan alanda havadan görüntülenen araçların adeta kağıt gibi ezildiği görülürken, bir aracın ise top şeklini alması dikkat çekti.

İl dışından geldiği Malatya'da depreme yakalanan ve parka çekilen aracını almaya gelen Yüksel Ünal, " Söylenecek pek bir şey yok. Allah, devletimize zeval vermesin. Araçlarımız vardı, onları almışlar bir parka getirmişler. Yardımcı olmuşlar, biz de almaya geldik. Eşyalarımız ve aracımız vardı ve geri kalan ne varsa bulabilirsek onları almaya geldik" dedi.

Kaynak: İHA
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Depremde milyonluk araçlar kağıt gibi ezildi, top şeklini alan araç şaşkına çevirdi Depremde milyonluk araçlar kağıt gibi ezildi, top şeklini alan araç şaşkına çevirdi

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milyonluk araçlar depremde kağıt gibi ezildi... Top şeklini alan araç şaşkına çevirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milyonluk araçlar depremde kağıt gibi ezildi... Top şeklini alan araç şaşkına çevirdi - Son Dakika
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