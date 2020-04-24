Depremde minaresi yıkılan camide son durum - Son Dakika

Depremde minaresi yıkılan camide son durum

Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nde söküm işlemi başlarken önümüzdeki günlerde yıkımının başlaması bekleniyor

İSTANBUL - 26 Eylül'de meydana gelen deprem sonrası minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nde söküm çalışmaları başladı. Camideki son durum drone ile havadan da görüntülenirken yıkılacak olan caminin yerine yenisinin yapılması bekleniyor.

Silivri açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8'lik deprem sonrası Avcılar'da E-5 kenarında bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Cami'sinin minarelerinden birisi yıkılmıştı. Caminin yapılan testler sonrası yıkımına karar verildi. Yıkılacak olan 26 Eylül'den bu yana akıbetini beklerken önceki gün caminin içindeki malzemelerin boşaltıldığı ve pencerelerinde söküm işlemlerinin başladığı görüldü. Önümüzdeki günlerde yıkımı yapılması beklenen caminin son durumu drone ile havadan da görüntülenirken yıkılacak olan caminin yerine yenisinin yapılması bekleniyor.