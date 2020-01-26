Depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması sona erdi - Son Dakika

Depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması sona erdi

6 saat önce

Elazığ'daki depremde merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması sona erdi.

Elazığ'daki depremde merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması sona erdi.

Elazığ'da 24 Ocak'ta Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde, merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kalanları kurtarmak amacıyla Türkiye'nin farklı illerinden başta AFAD ve UMKE olmak üzere çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekiplerin yoğun, özverili ve aralıksız çalışması sonucunda enkaz altında kalanlara saatler sonra sağ ulaşıldı. Enkazdan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi sağ çıkarıldı, biri bebek 13 kişinin cesedine ulaşıldı.

Enkazdan kurtarılanların hastanelerde tedavileri sürüyor.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması sona erdi. Enkazda, ekiplerin sismik araştırmasının (ses dinleme) ardından enkaz kaldırma çalışması yürütülecek.

Hassas dinleme için enkaz alanında bulunanların sessiz olması istendi, jeneratörler kapatıldı. Ortam sessiz hale getirildi. Enkaz üzerinde yaklaşık 5 ekip, enkaz kaldırma çalışmalarından önce son kez ayrı noktalarda sismik dinleme yapıyor.

Kurtarma çalışmasında duygulandıran diyaloglar yaşanmıştı

Mustafa Paşa Mahallesi'nde dün kurtarma çalışmaları sırasında enkazda kalanlar ile kurtarma ekipleri arasında duygulandıran diyaloglar yaşanmıştı.

Depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü Azize Çelik isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra çıkarılmıştı. Azize'yi diğer enkaz altında kalan kişilere moral vermesi için Kürtçe yönlendiren UMKE'nin sağlık personeli Emine Kuştepe, Azize'nin yanında bulunan ve enkaz altında kalan diğer kişilerin de durumunu sormuştu.

Yıkılan binanın enkazından 23 saat sonra yükselen kadın çığlığı üzerine ekipler kurtarma çalışmasını sesin geldiği yöne doğru yoğunlaştırmış, ekiplerin yoğun çalışması sonucu annenin 2,5 yaşındaki evladı Yüsra 24 saat sonra, anne Ayşe Yıldız da 28 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı.

Depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması sona erdi

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, yaşadıklarını anlattı
Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 39'a yükseldi, 1607 kişi yaralandı Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 20:45:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]