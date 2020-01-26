Depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması başlatıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması başlatıldı (2) - Son Dakika

Depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması başlatıldı (2)

6 saat önce

Elazığ'daki depremde, merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarmanın ardından enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Elazığ'daki depremde, merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarmanın ardından enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Elazığ'da, 24 Ocak'ta Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kalanları kurtarmak amacıyla Türkiye'nin farklı illerinden yönlendirilen, başta AFAD ve UMKE olmak üzere çok sayıda ekibin arama kurtarma çalışmasının ardından sismik araştırma (ses dinleme) yapıldı.

Enkaz üzerinde yaklaşık 5 ekip, son kez ayrı noktalarda sismik dinleme yaptıktan sonra enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Mahallede yürütülen arama kurtarma çalışmasında, enkazdan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi sağ çıkarılmış, biri bebek 13 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması başlatıldı (2)

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz Burak Yılmaz duyurdu: Beşiktaş'tan depremzedelere 300 bin lira destek Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 02:48:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması başlatıldı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]