Depremde nikahları iptal olan çiftin nikahı Sultanbeyli'de gerçekleşti

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde deprem nedeniyle 8 Şubattaki nikahları iptal olan Tuba ' Bestami çiftinin nikahları, kaldıkları Sultanbeyli Belediyesi Konteyner Kenti'nde gerçekleştirildi. Tuba'nın gelinliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan diktirirken, çeyizi 'Elimin Emeği Gözümün Nuru' projesi kapsamında AK Parti Sultanbeyli İlçe Kadın Kolları tarafından hediye edildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 depremin yaraları Hatay'da sarılmaya devam ediyor. Kırıkhan ilçesinde 8 Şubatta düğün tarihi alan Bestami Eker ve Tuba Gazi, çiftinin nikahları da asrın felaketi nedeniyle iptal oldu. Tuba'nın annesi de göçük altında kalarak hayatını kaybedince 3 kardeş olan Gazi, babasıyla Sultanbeyli Belediyesi'nin kurduğu konteyner kentte yaşamaya başladı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de çiftin yaralarını sarmak amacıyla düğün hazırlıklarına destek olmak için harekete geçti. Bu kapsamda konteyner kentte düzenlenen nikahı Başkan Hüseyin Keskin kıydı.

'DEPREM BİZDE ÇOK DERİN ACILAR BIRAKTI'

Düğün ve nikah organizasyonundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Bestami Eker, 'Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve eşi Çiğdem Keskin'e, kadın kolları başkanımıza yaptıkları yardımlardan kaynaklı minnettarız' dedi.

Gelinliğini Emine Erdoğan'ın hediye ettiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Tuba Gazi, 'Kendisinin ilgisi alakası ve güler yüzlüğü beni çok mutlu etti. Bana 'kızım' demesi, bir anne gibi kucak açması benim için en önemliydi. Beni gururlandırdı ve şereflendirdi. Buradan kendisine sevgilerimi sunuyorum ellerinden öpüyorum. Rabbim ömrünü uzun etsin. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederim. Allah bir daha hiçbir ülkeye böyle bir acı yaşatmasın. Deprem bizde çok derin acılar bıraktı. 8 Şubatta benim düğünüm vardı ama olmadı. Her şey üst üste geldi. Annemin de burada olmasını isterdim ama biliyorum o şuanda burada bir yerlerde? dedi.

'ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLİYORUM'

6 Şubatta yaşanan depremin ilk gününden itibaren Kırıkhan ilçesine yardımlarını sürdürdüğünü ve genç çiftle burada tanıştığını belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise,?Tuba ve Bestami'nin 8 Şubatta düğünleri vardı. Bildiğiniz gibi 6 Şubat'ta 11 şehrimizi ve dünyayı derinden sarsan deprem binlerce vatandaşımızı bizden aldı. Tuba kızımızın annesi de vefat edenler arasındaydı. Biz 6 şubattan itibaren Kırıkhan ilçemizde çalışmalarımızı başlatmıştık. Sultanbeyli Belediyemizin konteyner kentinde Tuba kızımızla tanıştık. O tarihten itibaren kızımızdan rica ettik. Bestami ile olan düğününü biz tertip ettik. Düğünle Emine Erdoğan hanımefendi yakından ilgilendi. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Konteyner kentteki depremzede kardeşlerimizin davetli olduğu bir ortamda nikahlarını kıydık. Ömür boyu mutluluklar diliyorum? ifadelerini kullandı.