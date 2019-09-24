Son Dakika Haberleri: Depremde okullar boşaltıldı, o anlar kameralara yansıdı
Son Dakika Güncel Haber

Depremde okullar boşaltıldı, o anlar kameralara yansıdı

18 dakika önce

İstanbul'da saat 11.00'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde okullar boşaltıldı.

İstanbul'da saat 11.00'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde okullar boşaltıldı. Deprem sırasında öğrencilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da saat 11.00'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafında merkez üssünün Silivri açıkları olduğu duyurulan depremde panik yaşandı. Çok sayıda vatandaşın sokağa döküldüğü depremde okullar da boşaltıldı. Kentteki bir okulda daha önce gerçekleştirilen deprem tatbikatları sayesinde öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Öğrencilerin deprem sırasında binadan tahliye edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

Depremde okullar boşaltıldı, o anlar kameralara yansıdı

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması
Depreme okulda yakalanan çocuklar koşarak dışarı çıktı İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi 1 Ekim'den itibaren başlıyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:14:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Depremde okullar boşaltıldı, o anlar kameralara yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]