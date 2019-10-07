- Depremde okullarını terk etmek zorunda kalan öğrencilere moral etkinliği

Depremde okulları hasar gördüğü için başka okula geçen öğrencilere moral etkinliği

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde yer alan ve Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremde okulları hasar gördüğü için eğitim öğretime başka bir okulda devam eden öğrenciler için okulda moral etkinliği düzenlendi.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8. şiddetindeki depremi yoğun olarak hisseden ilçelerden biri olan Silivri'nin komşularından Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesinde eğitim öğretim veren Nizamettin Demirdöven İlkokulu da hasar gördü. Okulun 524 öğrencisi aynı mahallede yer alan Marmaraereğlisi Belediyesi Ortaokulu'na nakledildi.

İkili eğitime geçilen okulda ortaokul öğrencileri sabah saatlerinde okula gelirken okulları depremde hasar gören ilkokul öğrencileri de öğleden sonra okula gelmeye başladı.

Okul binalarını terk ederek yeni bir binaya geçmek zorunda kalan ancak buradaki derslik sayısının yetersiz olması nedeniyle bütünleştirilen sınıflarda eğitim - öğretim gören öğrencilere hem yaşadıkları deprem stresinden uzaklaşmaları hem de yeni okullarına uyum sağlamaları adına okul idaresi ve okul aile birliği tarafından moral etkinliği tertiplendi.

Okul bahçesinde yapılan etkinlikte çocukların en sevdiği figürler olan palyaçolar eşliğinde çalan müziğin ritmine ayak uyduran öğrenciler gönüllerince dans etti.

Düzenlenen çeşitli yarışmalarda bir birlerine üstünlük kurmak için kıyasıya rekabete tutuşan öğrenciler için okulda yüz boyama etkinliği de düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili olarak bilgiler veren Nizamettin Demirdöven İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Nursen Biter, "Nizamettin Demirdöven İlkokulu olarak zor günler yaşıyoruz. Bütün öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz ile birlikte. Deprem sonrası okulumuz hasar gördü, ciddi bir hasar aldı ve bütün öğrencilerimizi tahliye etmek zorunda kaldık. Burada belediye ortaokulumuzda öğretime başladık. Lakin hepimiz için zorlu bir süreç oldu. Özellikle depremi yaşayan öğrencilerimiz için daha zor bir süreç oldu ve biz öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu gerçekleştirmek için bir organizasyon düzenledik" dedi.

Organizasyonda üç tane palyaçomuz var. Yüz boyama etkinlikleri, yarışmalarımız, oyunlarımız var diyen Biter, "Öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de çok mutlu oldular. Hep birlikte öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Bize destek olan bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların katkıları ile gerçekleştirdik bu etkinliği. Yönetimimize çok teşekkür ediyoruz. Bütün gün ve bütün süreç boyunca her zaman çocukların ve öğretmenlerinin yanındaydı. Okulumuz depremde ciddi hasar aldı ve yıkılması gereken bir süreçte. Yeni okul için herkesten destek bekliyoruz" diye konuştu.