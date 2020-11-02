Depremde ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Depremde ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı

02.11.2020 18:06
Depremde ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı, System.String[]

Depremde ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandıİZMİR Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin Bayraklı ilçesinde enkaza dönüştürdüğü Rıza Bey Apartmanı'nın altında kalarak yaşamını yitiren Beril Gidiş (27) ile annesi Aynur Gidiş (58) memleketleri Manisa'nın Kula ilçesinde...

Depremde ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı

İZMİR Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin Bayraklı ilçesinde enkaza dönüştürdüğü Rıza Bey Apartmanı'nın altında kalarak yaşamını yitiren Beril Gidiş (27) ile annesi Aynur Gidiş (58) memleketleri Manisa'nın Kula ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, 17 binada yıkıma neden oldu, çok sayıda binada da hasar meydana geldi. Yıkılan binalardan biri de Bayraklı ilçesindeki 3 dükkan ve 29 dairenin yer aldığı 8 katlı Rıza Bey Apartmanı oldu. Apartmanın enkazı altında aslen Manisa Kulalı olan Beril Gidiş ile annesi Aynur Gidiş de kaldı. Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarının 24'üncü saatinde 27 yaşındaki Beril Gidiş'in 'Ponpon' isimli tavşanı canlı olarak bulundu. Tavşan, yengesi Demet Gidiş'e teslim edildi.Tavşanın bulunmasından 11 saat sonra ekipler Beril Gidiş'in enkaz altındaki cansız bedenine ulaşılmıştı. Aynı enkaz altındaki annesi 58 yaşındaki anne Aynur Gidiş'in cansız bedenine ise arama-kurtarma çalışmalarının 55 saatinde ulaşılıp, çıkartıldı.

Anne-kız için bugün ikindide memleketleri Kula'daki Süleyman Şah Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kovid-19 önlemleri alınarak düzenlenen törene, depremde eşi ve kızını kaybetmenin acısını yaşayan deri tüccarı, iş insanı Reha Gidiş, AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, genç Beril'in mezun olduğu okuldan arkadaşları, Gidiş Ailesi'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede, Aynur Gidiş'in tabutuna baş örtüsü, kızı Beril Gidiş'in tabutuna ise duvak serildi. Cenazede çifte acı yaşayan Reha Gidiş, güçlükle ayakta durdu. Kılınan namazın ardından anne - kızın bir süre omuzlarda taşınan tabutları cenaze aracına konulup Ebedi Mezarlığı'na götürüldü burada gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.


Manisa, Beril, Kula, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremde ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika


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