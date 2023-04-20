Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da vefat edenlerin yakınları Ramazan Bayramı arifesinde, Malatya Şehir Mezarlığı'na akın etti. Vatandaşlar, mezar başlarında dua ederek, gözyaşı göktü.
Depremde ölen bazı çocukların mezarlarının üzerine battaniye örtülürken, bayramlıkları mezar taşlarına giydirildi, en sevdikleri oyuncakları da mezarlarına bırakıldı. Vefat edenlerin yakınları, bu bayramın çok buruk geçtiğini, Malatya'da bayram havasının olmadığını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Arife gününde yürekleri dağlayan anlar! Depremde hayatını kaybeden çocukların bayram hediyeleri mezarlarına konuldu - Son Dakika