Arife gününde yürekleri dağlayan anlar! Depremde hayatını kaybeden çocukların bayram hediyeleri mezarlarına konuldu - Son Dakika
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Arife gününde yürekleri dağlayan anlar! Depremde hayatını kaybeden çocukların bayram hediyeleri mezarlarına konuldu

20.04.2023 15:46

Kahramanmaraş merkezli depremin dümdüz ettiği Malatya'da, depremden vefat edenlerin yakınları, mezarlıkları ziyaret ederken, yaşamını yitiren çocukların mezarlarına bazı kişisel eşyaları ve sevdikleri oyuncuklar konuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da vefat edenlerin yakınları Ramazan Bayramı arifesinde, Malatya Şehir Mezarlığı'na akın etti. Vatandaşlar, mezar başlarında dua ederek, gözyaşı göktü.

MEZARLARININ ÜSTÜNE BATTANİYE ÖRTTÜLER

Depremde ölen bazı çocukların mezarlarının üzerine battaniye örtülürken, bayramlıkları mezar taşlarına giydirildi, en sevdikleri oyuncakları da mezarlarına bırakıldı. Vefat edenlerin yakınları, bu bayramın çok buruk geçtiğini, Malatya'da bayram havasının olmadığını söyledi.

Depremde ölen çocukların bayram hediyeleri mezarlarına bırakıldı
Depremde ölen çocukların bayram hediyeleri mezarlarına bırakıldı
Depremde ölen çocukların bayram hediyeleri mezarlarına bırakıldı
Depremde ölen çocukların bayram hediyeleri mezarlarına bırakıldı
Depremde ölen çocukların bayram hediyeleri mezarlarına bırakıldı
Depremde ölen çocukların bayram hediyeleri mezarlarına bırakıldı
Depremde ölen çocukların bayram hediyeleri mezarlarına bırakıldı
Depremde ölen çocukların bayram hediyeleri mezarlarına bırakıldı
Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arife gününde yürekleri dağlayan anlar! Depremde hayatını kaybeden çocukların bayram hediyeleri mezarlarına konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arife gününde yürekleri dağlayan anlar! Depremde hayatını kaybeden çocukların bayram hediyeleri mezarlarına konuldu - Son Dakika
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