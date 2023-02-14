DEPREMDE ÖLEN EŞİNİN MEZARINI ZİYARET EDİP, SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI - Son Dakika
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DEPREMDE ÖLEN EŞİNİN MEZARINI ZİYARET EDİP, SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

14.02.2023 17:01

MALATYA'da Erkan Uçar (28), depremde hayatını kaybeden eşi Ebru Uçar'ın (27) mezarını, enkazdan sağ çıkarılan çocuklarıyla birlikte ziyaret edip, gül bırakarak Sevgililer Günü'nü kutladı.

MALATYA'da Erkan Uçar (28), depremde hayatını kaybeden eşi Ebru Uçar'ın (27) mezarını, enkazdan sağ çıkarılan çocuklarıyla birlikte ziyaret edip, gül bırakarak Sevgililer Günü'nü kutladı.

Malatya'nın Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan 5 kişilik Uçar ailesinin tek katlı evi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Bu sırada evde bulunan Ebru Uçar ile çocukları Merve (9), Nehir (5) ve Berat (1) enkaz altında kaldı. Depremde Ebru Uçar yaşamını yitirirken, 3 çocuğu sağ çıkarıldı.

MEZARINA ÇİÇEK BIRAKTI

Deprem sırasında işte olduğunu belirten Erkan Uçar, bugün 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşinin mezarını ziyaret etti. Dualar okuyup, eşinin mezarına gül bırakan Erkan Uçar, en acı Sevgililer Günü'nü yaşadıklarını söyledi. Uçar, Deprem anında ben görevde olduğum için evde yoktum. Eşim ve çocuklarım enkaz altında kaldı. Eşim, göçük altında hayatını kaybederken çocuklarım sağ olarak çıkarıldı. Çok şükür onların bir şeyi yok. Ama bizim hayatımız bitti. Allah bize yardımcı olacaktır dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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