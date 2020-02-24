Depremde ölenler için saygı duruşu

Kayseri Amatör Küme maçı öncesinde Iran'da yaşanan deprem neticesinde Van'da hayatını kaybeden vatandaşlar ve tüm şehitler için, amatör maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.



Kayseri 1.Amatör Küme B Grubunda mücadele veren Kayseri OSB Atletikspor ile Kayserigücü karşı karşıya geldi. Hakem Suat Alptekin'in yönettiği müsabaka öncesinde, Iran'da cereyan eden Van'da 9 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ötürü ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. 1 dakikalık saygı duruşu sonrasında zirveyi yakından ilgilendiren müsabaka başladı.



OSB Atletikspor rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. - KAYSERİ