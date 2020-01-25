Depremde ölenlerin sayısı 29'a yükseldi - Son Dakika

Depremde ölenlerin sayısı 29'a yükseldi
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ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:19 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.
Dün akşam saatlerinde saat. 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde Elazığ ve Malatya'da birçok yapının yıkılmasına neden oldu. Gün içerisinde 4'ü Malatya'da, 18'i Elazığ'da olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiği depremde ölü sayısı, AFAD tarafından akşam saat 20.00 sıralarında yapılan açıklamayla 29'a yükseldiği bildirildi.
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