Depremde ölenlerin sayısı 29'a yükseldi - Son Dakika

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Dün akşam saatlerinde saat. 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde Elazığ ve Malatya'da birçok yapının yıkılmasına neden oldu. Gün içerisinde 4'ü Malatya'da, 18'i Elazığ'da olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiği depremde ölü sayısı, AFAD tarafından akşam saat 20.00 sıralarında yapılan açıklamayla 29'a yükseldiği bildirildi.Haber: ELAZIĞ,