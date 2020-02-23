Depremde ölenlerin sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika
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Depremde ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

7 saat önce

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van'da 9 kişinin hayatını kaybetmesine, 37 kişinin ise yaralanmasına yol açtı.

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İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van'da 9 kişinin hayatını kaybetmesine, 37 kişinin ise yaralanmasına yol açtı.


İran'ın Hoy kentinde sabah saat 08.53 sıralarında meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem, Van'da can ve mal kaybına neden oldu. Van merkez başta olmak üzere birçok ilçede hissedilen deprem Başkale'nin Kaşkol, Güvendik, Gelenler ve Özpınar mahallelerinde ise yıkımlara neden oldu. Kaşkol ve Gelenler mahallelerinde deprem maddi hasara yola açarken; Özpınar Mahallesi'nde ve Güvendik Mahallesi'nde toplam 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. AFAD, UMKE ve ambulansların sevk edildiği bölgede enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 31 kişi Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan 6 kişi ise Van'a sevk edildi. - VAN

Başkale, Deprem, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:03 Kaynak: İHA
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