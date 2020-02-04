Depremde panik yapmayın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde panik yapmayın - Son Dakika

Depremde panik yapmayın

6 saat önce

Geçtiğimiz günlerde Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depreme görevli olarak giden İHH İnegöl arama kurtarma ekibinin sorumlusu Yavuz Bayram, alınacak tedbirler hakkında halkı uyardı.

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Geçtiğimiz günlerde Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depreme görevli olarak giden İHH İnegöl arama kurtarma ekibinin sorumlusu Yavuz Bayram, alınacak tedbirler hakkında halkı uyardı.

Enkaz çalışmalarında gördüklerini paylaşan Bayram, her evde mutlaka bir deprem çantasının olması gerektiğini vurguladı. Bayram, 28 dairelik bir binada yaşayanların kaçarken merdiven boşluğunda enkaz altında kaldığını belirtti. Bayram, "Elazığ'da 6,8 şiddetindeki depremin ardından bir an önce toplandık ve yolla çıktık. 12 saatlik bir yolculuğun ardından Elazığ'a vardık. Hemen 28 çöken bir dairenin bulunduğu bölgeye vardık. Profesyonel bir şekilde yapılan çalışmalarda zorlu bir sürece giriştik. Size şunu anlatayım vinçle kaldırıyorsunuz blokları, beton bloklar kaldırırken tuz buz oluyor. Kaçmaya bile zamanları olmamış. Bina V şeklinde ilk o tarafa düşmüş, maalesef onların cesetlerini çıkardık" dedi.

Yavuz Bayram, "Deprem esnasında kesinlikle kaçabileceğiniz yer yakın değilse bulunduğunuz yerde depremin geçmesini beklemeniz gerekiyor. Yani ben kaçayım bir an önce derseniz, büyük ihtimalle depreme merdiven boşluğunda veya asansörde yakalanacaksınız. Buralar binanın en zayıf tarafları. Dışarı çıkmaya imkanınız olmayacak. Bulunduğunuz yerde çök, kapan, tutun dediğmiz, basit hedef küçültmeler var. Yine binanın içinde daha önceden belirleyebileceğimiz binanın sağlam yerleri, sağlam eşyalar, binanın neresinde durursak bize hayat üçgeni sağlar. Bunları daha önceden belirlememiz gerekiyor ve oraya hedefimizi küçültememiz lazım. Böylece depremin geçmesini sağladıktan sonra bir an önce dışarı çıkmamız gerekiyor. Evinizde mutlaka deprem çantası bulundurun" dedi.

(Seyfettin Aras/İHA))

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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