Son Dakika Haberleri: Depremde panikleyen kadın çocuğunu kucağına alıp böyle kaçtı
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Depremde panikleyen kadın çocuğunu kucağına alıp böyle kaçtı

1 saat önce

Depremde panikleyen kadın çocuğunu kucağına alıp böyle kaçtı -Vatandaşların kaçışma anı kameralara yansıdıBURDUR - Denizli'de meydana gelen 6.0 büyüklüğünde deprem Burdur'da da hissedildi.

Depremde panikleyen kadın çocuğunu kucağına alıp böyle kaçtı
-Vatandaşların kaçışma anı kameralara yansıdı
BURDUR - Denizli'de meydana gelen 6.0 büyüklüğünde deprem Burdur'da da hissedildi. Markette bulunan vatandaşların korkudan kaçışma anı güvenlik kameralarına an be an yansıdı.
İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Denizli de art arda iki kez sallandı. İlk olarak saat 14.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, ardından Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre ilçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Antalya, Isparta ve Burdur'da da hissedildi.
Burdur'da hissedilen deprem vatandaşları panikletti. Sokakta bulunan vatandaşlar araçlarından inerek ve duraksayarak ne olduğunu anlamaya çalıştı, etraftaki binalara baktı. Tedirgin vatandaşlar hemen cep telefonlarıyla yakınlarını aradı. Bir iş yerindeki güvenlik kameralarına vatandaşların panikle dışarı kaçışma anları an be an yansıdı.
Denizli, Burdur, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:52 Kaynak: İHA
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