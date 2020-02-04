Depremde park halindeki otomobiller beşik gibi sallandı - Son Dakika
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Depremde park halindeki otomobiller beşik gibi sallandı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin şiddetli şekilde hissedildiği Adıyaman'da park halindeki otomobiller deprem esnasında adeta beşik gibi sallandı.

Depremde park halindeki otomobiller beşik gibi sallandı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin şiddetli şekilde hissedildiği Adıyaman'da park halindeki otomobiller deprem esnasında adeta beşik gibi sallandı.


Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem Adıyaman'da da hissedilmiş ve büyük paniğe neden olmuştu. Deprem esnasında Adıyaman'da bulunan bir sitenin bahçesindeki park halindeki otomobillerin beşik gibi sallandığı anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarını izleyen site sakinleri gözlerine inanamadı. Site sakinlerinin büyük bir şaşkınlıkla izlediği kamera kayıtlarında, bazı otomobillerinden havalanacakmış gibi kalkıp durması depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:08 Kaynak: İHA
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