Depremlerde Reyhanlı'nın Kavalcık Mahallesi'nde hiçbir bina yıkılmadı

– KAHRAMANMARAŞ ve Hatay merkezli depremlerde binlerce bina yıkıldı. Ancak Hatay Reyhanlı'ya bağlı önceden Harran köyü olarak bilinen Kavalcık Mahallesi'nde hiçbir bina yıkılmadı. Yine de deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyen mahalle sakinleri donanımlı çadırlar ve çocukları için doktora ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Genelde tek ya da iki katlı evlerden oluşan mahalle havadan da görüntülendi. 350-400 haneli mahallede bazı binalarda hasar olsa da zeminin kayalık olduğu için evlerin yıkılmadığı tahmin ediliyor.

Kendi imkanlarıyla evlerinin bahçesine ya da açık alanlara derme çatma çadır kurup oralarda yaşamaya çalışan insanlar, soğuktan çocukların hasta olduğunu aktardı. Köyün camisinin minaresi de depremde hasar alınca kontrollü bir şekilde yıkıldı.

PSİKOLOJİK DESTEK İSTİYORLAR

Mahalle bakkalları açık, insanlar günlük hayatına, çalışmaya devam ediyor. Fakat kadınlar deprem korkusu nedeniyle evlere giremediklerini, psikolojilerinin bozulduğunu iş yapmak istemediklerini ifade etti. Çocukları kucaklarından bırakmayıp evinin önünde vakit geçiren aileler psikolojik desteğe ihtiyaçları olduğunu da söyledi.

"ÇOCUKLAR GECE ÜŞÜYOR" Hasan Demir, "Depremin sarsıntısına uyandık, kapıya koşup dışarı çıktık. Durunca içeri girdik tekrar sallayınca yine kendimizi dışarı attık. Camilerimizin minarelerinde çatlaklar oluştu. Biz gıda ve su değil çadır istiyoruz. Dışarıda kalıyoruz, çocuklar, yaşlılar gece soğuktan üşüyor. Dün oğlum herhalde rüyasında deprem olduğunu gördü bir anda panik oldu hastaneye götürdük. Psikolojimiz de kötü etkilendi" dedi.

"SANKİ KIYAMET KOPTU"Deprem anında panik yaptığını aktaran Ayhan Demir ise "Uyurken depremin uğultusunu hissedip, uyandım. Sanki kıyamet koptu 4 çocuğum var üçünü çıkardım o panikle birini içeride unutmuşum. Tekrar içeri gidip o çocuğumu da aldım tekrar bir uğultu oldu. O anda ne yapacağımı ben de şaşırdım psikolojik olarak 20 gündür elim ayağım titriyor, içime bir korku işledi" diye konuştu.

"KEPÇE 10 DAKİKADA YIKAR AMA ZEMİN SAĞLAM"İhtiyaçlarını söyleyen Demir, "Bizim burası dağ, tepelik, kayalık yoksa kepçe gelse evleri 10 dakikada yıkar ama deprem yıkılmadı. Yoksa bizim evlerin kolonları tam değildir ama zemin sağlam. Bize 4 yardım TIR'ı geldi ama daha çok ihtiyacı olan var diye geri gönderdik. Gıdaya, suya ihtiyacımız yok ama dışarıda yatmaktan çocuklar hasta oldu, doktor istiyoruz. Çadıra ve psikolojik desteğe de ihtiyacımız var. Çocuklar genelde öksürüyor, korku ve panik halindeler" ifadelerini kullandı.



- Hatay