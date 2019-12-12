Depremde sakinliği ile dikkat çeken vatandaş: "Benim yüküm zaten ağır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde sakinliği ile dikkat çeken vatandaş: 'Benim yüküm zaten ağır' - Son Dakika

Depremde sakinliği ile dikkat çeken vatandaş: "Benim yüküm zaten ağır"

6 saat önce

Balıkesir'de önceki gün peş peşe meydana gelen depremlerde soğukkanlılığını koruyan çay ocağı çalışanı Mustafa Cavit Şener, "Ufak tefek sarsıntılar bizi etkilemez. Bizim zaten yükümüz de ağır" dedi.

Depremde sakinliği ile dikkat çeken vatandaş:

Balıkesir'de önceki gün peş peşe meydana gelen depremlerde soğukkanlılığını koruyan çay ocağı çalışanı Mustafa Cavit Şener, "Ufak tefek sarsıntılar bizi etkilemez. Bizim zaten yükümüz de ağır" dedi.


Balıkesir'de meydana gelen depremde bir kahvehanenin güvenlik kamerasına yaşanan koşuşturma ve panik anları yansıtmıştı. Herkesin korkuyla kendini dışarı attığı anda kahvede ocakçı olarak çalışan 38 yaşındaki Mustafa Cavit Şener'in soğukkanlı duruşu ise dikkat çekmişti. Deprem sırasında yaşananları anlatan Şener, "Akşam saatlerinde deprem oldu, herkes kaçtı ama ben kaçmadım. Ufak tefek sarsıntılar bizi etkilemez. Bizim zaten yükümüz de ağır. Kapıya yüklenmedim. Yüklenseydin iki üç kişiyi daha götürürdün dışarı dediler bana. Aklıma geldi, camlar kırılır diyerek kaçma gereksinimi duymadım. Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok. Herkes iyi. Çayımızı demlemeye devam ediyoruz" dedi.


Deprem anında masanın altına giren kahve işletmecisi Sami Atar ise, "Deprem anında masada arkadaşlarla oturmuş oyun oynuyorduk. Panikle kalktık, kapıya doğru yöneldiğimde yığılma oluştu. Zamanında bize öğrettikleri gibi en yakın masanın altına girmek aklıma geldi. Masanın altına girmeye çalıştım. O sırada kapının önünde izdiham oldu. Herkes birbirini ezdi, hatta yanlışlıkla arkadaşın biri cama vurdu kendisini. Deprem konusunda, tatbikat konusunda eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Kendimce doğru olanı yaptım. O an aklıma bu geldi" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, Deprem, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:18 Kaynak: İHA
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