Depremde Sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde Sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu - Son Dakika

Depremde Sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu

6 saat önce

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi ile Malatya'nın Doğanyol ilçesi arasında bulunan, birçok köye ulaşımın sağlandığı yolda, 6.8'lik depremde derin yarıklar oluştu.

Depremde Sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu, System.String[]

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi ile Malatya'nın Doğanyol ilçesi arasında bulunan, birçok köye ulaşımın sağlandığı yolda, 6.8'lik depremde derin yarıklar oluştu. Aynı bölgedeki dağlarda heyelanlar da meydana geldi. Havadan görüntülenen bölge, depremin etkisini gözler önüne serildi.

Elazığ merkezli 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Sivrice ilçesi ile Malatya Doğanyol arasında bulunan, birçok köye ulaşımın sağlandığı yolda derin yarıklar oluştu. Çatlaklar ve çökmelerin de meydana geldiği yollar, drone ile havadan görüntülendi. Bölgedeki dağlarda ise heyelanlar meydana geldi.

KARADAN VE HAVADAN HASAR TESPİTİ

Öte yandan depremin vurduğu kırsal bölgelerde, hem havadan hem de karadan hasar tespit çalışmaları da sürdürülüyor. Ekipler, enkazlarla ilgili helikopterlerle arama- tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da Sivrice ilçesine giderek, çalışmaları yerinde inceledi.


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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:24 Kaynak: DHA
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