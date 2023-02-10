Depremde tarihi kilise de yıkıldı - Son Dakika
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Depremde tarihi kilise de yıkıldı

10.02.2023 14:26
Depremde tarihi kilise de yıkıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan İtalyan Latin Katolik Kilisesi'nin ibadethane bölümü depremde yıkılırken, bugün İspanya'dan gelen yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Anadolu Havarisel Vekilliği ve Episkoposu Genel Vekili Antuan Ilgıt'a teslim edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan İtalyan Latin Katolik Kilisesi'nin ibadethane bölümü depremde yıkılırken, bugün İspanya'dan gelen yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Anadolu Havarisel Vekilliği ve Episkoposu Genel Vekili Antuan Ilgıt'a teslim edildi.

Türkiye'yi derinden yaralayan Kahramanmaraş depremi 10 ilde yıkıma neden oldu. En büyük yıkımın yaşandığı illerden Hatay'da da birçok tarihi mekan zarar gördü. İlçede bulunan İtalyan Latin Katolik Kilisesi'nin ibadethane bölümü de tamamen yıkıldı. Yaşam alanlarının sağlam kaldığı bölgedeki depremzedelere ilçe kaymakamlığı koordinesinde yardım gönderildi. Bugün de İspanya'dan gelen yardımlar kilise çevresinde kalanlara ulaştırıldı.

Son durumla ilgili bilgi veren Anadolu Havarisel Vekilliği ve Episkoposu Genel Vekili Antuan Ilgıt, "Kilisemizde çok büyük hasar var. Bizlerin yaşadığı yerler kullanılabilir durumda. İlk etapta 100 kişi geldi. İlk iki gün elimizdeki yiyecekleri paylaştık. Hepsi bitince yardıma ihtiyacımız oldu. İlk başta şehrimizin kaymakamı yardımcı oldu. Şimdi de dışardan gelen yardımları almaya başladık. Bu yardımlardan biri de İspanya'dan geliyor. Elimize ulaşan ilk uluslararası yardım. Bu yardımı da çevredeki tüm ihtiyacı olanlara dağıtmaya devam edeceğiz. Cemaatimizden çok sayıda kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de enkaz altında olduğu haberini alıyoruz" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA
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İspanya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremde tarihi kilise de yıkıldı - Son Dakika

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