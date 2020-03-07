Depremde telef olan hayvanların bedelleri ödeniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde telef olan hayvanların bedelleri ödeniyor - Son Dakika

Depremde telef olan hayvanların bedelleri ödeniyor

7 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen depremde telef olan hayvanların bedelleri en kısa sürede hak sahiplerine ödenecek.

Depremde telef olan hayvanların bedelleri ödeniyor, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen depremde telef olan hayvanların bedelleri en kısa sürede hak sahiplerine ödenecek.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Başkale ilçemizde 23 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen depremde telef olan hayvanların sayısını belirlemek için yapılan çalışmalar tamamlandı. Hayvanların bedelleri en kısa sürede hak sahiplerine ödenecek. İran'ın Hoy Kentinde meydana gelen ve Başkale İlçesindeki sınır mahallelerinde hasara yol açan 5.9 büyüklüğündeki depremden hemen sonra bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda enkaz altında bin 860 küçükbaş ve 34 büyükbaş hayanın telef olduğu belirlendi. Tespit çalışmaları sonrası, depremde hasar gören mahalle muhtarlarının talebi doğrultusunda da hak sahiplerine hayvanların bedeli hibe olarak ödenecek. Çalışmalarda son aşamaya gelinirken, Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşlara hayvanların bedelini en kısa sürede ödeyerek mağduriyetini giderecek" denildi. - VAN

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:57 Kaynak: İHA
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