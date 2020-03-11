Depremde telef olan koyunların yavrularını biberonla besliyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde telef olan koyunların yavrularını biberonla besliyorlar - Son Dakika

Depremde telef olan koyunların yavrularını biberonla besliyorlar

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde 23 Şubat'taki depremde yıkılan ahırların enkazında hayvanları telef olan bazı aileler, hayatta kalan kuzuları biberonla besliyor.

Depremde telef olan koyunların yavrularını biberonla besliyorlar, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde 23 Şubat'taki depremde yıkılan ahırların enkazında hayvanları telef olan bazı aileler, hayatta kalan kuzuları biberonla besliyor.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesinde telef olan 1868 küçükbaş, 36 büyükbaş, 4 tek tırnaklı, 21 kanatlı hayvan kireçlenerek belirlenen alanlara gömüldü.

Yıkılan ahırların yerine 1655 ahır çadırın gönderildiği mahallelerde, telef olan hayvanların üzüntüsünü yaşayan mahalle sakinleri, kalan hayvanların bakımını özenle yapıyor.

Ahır çadırlarda barındırdıkları hayvanları, belirlenen alanlarda besleyen mahalle sakinleri, anneleri ölen kuzulara da biberonla süt veriyor.

En çok can kaybının yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde kuzulara süt veren çocuklara, yardım çalışmalarında görev alan Erciş Gençlik Merkezi gönüllüleri de destek verdi.

Kuzuları seven, biberonla beslemeye çalışan gönüllüler, daha sonra mahallede devam eden yardım ve yemek dağıtımı çalışmaları ile oyun çadırındaki etkinliklerde görev aldı.

Mahalle sakini Eşref Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depreme, çocuklarıyla kahvaltı yaparken yakalandıklarını söyledi.

Ailesinden can kaybı olmamasına sevinirken komşularını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Arslan, ahırların yıkılması nedeniyle telef olan koyunların hayatta kalan yavrularına çocukları gibi baktığını anlattı.

Kuzulara biberonla süt verdiklerini anlatan Arslan, "Devletimizin ve vatandaşlarımızın çok desteği var. Allah hepsinden razı olsun. Kahvaltı yapacağımız sırada deprem oldu. Oturduğumuz yer üstümüze geldi, biz de diğer tarafa kaçtık. Küçük yaralarla atlattık. Koyunlarımız telef oldu. Hayatta kalan yavrularına da bakmaya çalışıyoruz. Kuzulara biberonla süt veriyoruz. Devletimiz her türlü desteği sunuyor." ifadelerini kullandı.

Erciş Gençlik Merkezi gönüllüsü Muhammet Bekler de depremde anneleri telef olan kuzuların durumundan çok etkilendiklerini dile getirdi.

Yardım faaliyetlerine katılmak üzere deprem bölgesine gittiklerini belirten Bekler, "Çalışmaları yürütürken çocukların kuzulara biberonla süt verdiğini gördük. Bu durum bizi etkiledi. Arkadaşlarımızla çocuklara yardım ettik, kuzuları besledik. Annesizliğin ne kadar zor olduğuna bir kez daha tanıklık ettik. Mahallelerde sokak hayvanlarını da unutmadık. Onlar için de doğal ortamlarına yem bıraktık." diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı

Son Dakika Haberleri
18:42 İSTANBUL Korona Virüs için okullarda tedbir alınıyor
18:42 EDİRNE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN SINIRDA ZODYAK BOTLARLA TATBİKAT-EK
18:42 Bakan Pekcan: "Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız"
18:42 Öğretmenlerden İl Emniyet Müdürü Tuğ'a ziyaret
18:42 Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:46:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremde telef olan koyunların yavrularını biberonla besliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]