Depremde vefat eden anne ve oğluna hüzünlü veda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde vefat eden anne ve oğluna hüzünlü veda - Son Dakika

Depremde vefat eden anne ve oğluna hüzünlü veda

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden 30 yaşındaki Fatma Yıldız ile 1,5 yaşındaki oğlu Doruk Abbas'ın cenazeleri toprağa verildi.

Depremde vefat eden anne ve oğluna hüzünlü veda, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden 30 yaşındaki Fatma Yıldız ile 1,5 yaşındaki oğlu Doruk Abbas'ın cenazeleri toprağa verildi.

Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden anne Yıldız ve oğlu için Mevlana Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Yıldız ailesinin yakınları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Erbaş, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremle ilgili önlemlerin alınacağını ancak bunun bir afet olduğunu belirten Erbaş, depremin ne zaman olacağının bilinemediğini, gerekli derslerin ve tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Konuşmanın ardından Erbaş, anne ile oğlunun cenaze namazını kıldırdı.

Namaz sırasında Fatma Yıldız'ın eşi Murat Yıldız gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu arada, çiftin 9 yaşındaki oğlu Miraç Yıldız'ın da enkazdan sağ çıkarıldığı ve kuzenlerinin yanında olduğu öğrenildi.

Törenin ardından, anne ve oğlunun cenazeleri Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Fatma Yıldız, Elazığ, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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