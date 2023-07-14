Bir hayırsever, depremde hayatını kaybeden kimsesiz çocuğun mezarını yaptırdı! Taşa yazılan "Sahibin Allah" sözü göz doldurdu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 6 Şubat'taki asrın felaketinde hayatını kaybeden ancak herhangi bir yakınına ulaşılamadığı için 'kimsesiz' olarak defnedilen kız çocuğunun mezarı, hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırıldı. Normalde isim yazılması gereken mezar taşında da "Sahibin Allah" ifadesi yer aldı.

KİMSESİZ KABİRLER YÜREKLERİ DAĞLIYOR

Elbistan'da, depremden geriye yıkımla birlikte dinmeyecek acılar da kaldı. Kentin her bir noktasında depremin izleri yerini korurken afetin şehitlerinin kabirlerinin bulunduğu Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki her bir kabirde ayrı bir hikaye ve yaşanmamışlıkların hüznü yürekleri dağlıyor. Kabristandaki en acı manzara ise, deprem şehidi olan ancak adları belli olmadığı için sadece defin numarası ile 'isimsiz ya da kimsesiz' yazan mezarlar. Yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için gelen vatandaşlar, "isimsiz ve kimsesiz" yazan mezarlardakiler için de dua ediyor.

HAYIRSEVER BİRİ KİMSESİZ ÇOCUĞA SAHİP ÇIKTI

Elbistanlı hayırsever bir vatandaşın duyarlılığı her ne kadar mezar tahtasında 'kimsesiz kız çocuğu' yazsa da kimsesiz olmadığını ispatladı. Adının gizli kalmasını isteyen hayırsever vatandaş, tüm masraflarını karşılayarak 'kimsesiz kız çocuğuna' mezar yaptırdı. Mezar taşına da; "6 Şubat 2023 depreminde kaybettiğimiz kimsesiz kız çocuğu. 'Sahibin Allah' yazıldı.