Depremde yaralanan kediyi, Antalya sahiplendi - Son Dakika
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Depremde yaralanan kediyi, Antalya sahiplendi

11 dakika önce

ELAZIĞ'da yaşanan deprem nedeniyle hem arama kurtarma, hem de mobil aşevi hizmetleriyle yaraların sarılmasına destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremde sahibini kaybeden bir kediyi de sahiplendi.

Depremde yaralanan kediyi, Antalya sahiplendi, System.String[]

ELAZIĞ'da yaşanan deprem nedeniyle hem arama kurtarma, hem de mobil aşevi hizmetleriyle yaraların sarılmasına destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremde sahibini kaybeden bir kediyi de sahiplendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elazığ'daki bir gazetecinin, Mustafapaşa Mahallesi'nde depremde yıkılan Kalay Apartmanı'nda yaşayan bir kedinin yaralı kurtulduğu ve çevrede sahiplerini aradığı yönündeki paylaşımı sonrasında harekete geçti. Sosyal medya hesabında kediyi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sahipleneceklerini duyuran Muhittin Böcek, 'Depremde yaşam alanlarını kaybeden küçük dostlarımız da var. Sahibini bulamayan bu küçük kediyi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sahipleneceğiz. Ekiplerimiz arıyor, görenlerin iletişime geçmesini rica ediyoruz' çağrısında bulundu.Başkan Böcek'in çağrısından kısa süre sonra kedi bulunarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Başkan Böcek, "Ekiplerimiz yaralı kediyi buldu ve tedavisini yaptı. Minik dostumuza üzülen hayvanseverler merak etmesin. O artık bize emanet" notunu paylaştı.


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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:04 Kaynak: DHA
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