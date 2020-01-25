Depremde yaralı sayısı bin 103'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde yaralı sayısı bin 103'e yükseldi - Son Dakika

Depremde yaralı sayısı bin 103'e yükseldi

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6. 8 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 40 kişinin sağ kurtulduğu yaralı sayısının bin 103'e yükseldiği belirtildi.

Depremde yaralı sayısı bin 103'e yükseldi, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6. 8 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 40 kişinin sağ kurtulduğu yaralı sayısının bin 103'e yükseldiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8'lik deprem sonrası büyüklüğü 4'ün üzerinde 14 deprem olduğu belirtildi. Açıklamada 40 kişi enkazdan sağ kurtarılırken hastaneye başvuran vatandaş sayısının bin 103'e yükseldiği duyuruldu.

Yapılan duyuruda Elazığ şehir merkezinde halihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ettiği Elazığ havaalanının çalışır durumda olduğu paylaşıldı. Haberleşme, elektrik ve doğalgaz altyapılarında herhangi bir sorun olmadığı bildirilirken bazı noktalarda tedbir amaçlı kesinti yapıldığı aktarıldı.

(Neşra Durmaz/İHA)

Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:00 Kaynak: İHA
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