Depremde yaralı sayısı bin 243'e yükseldi - Son Dakika

Depremde yaralı sayısı bin 243'e yükseldi
6 saat önce
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada yaralı sayısının bin 243'e yükseldiğini belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:45 Kaynak: İHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada yaralı sayısının bin 243'e yükseldiğini belirtildi.
Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve birçok ilde hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaralananların sayısı artıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada hastaneye başvuran vatandaşların sayısının bin 243'e yükseldiği belirtildi.
(İHA)
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