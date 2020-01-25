Depremde yaralı sayısı bin 243'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde yaralı sayısı bin 243'e yükseldi - Son Dakika

Depremde yaralı sayısı bin 243'e yükseldi

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada yaralı sayısının bin 243'e yükseldiğini belirtildi.

Depremde yaralı sayısı bin 243'e yükseldi, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada yaralı sayısının bin 243'e yükseldiğini belirtildi.

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve birçok ilde hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaralananların sayısı artıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada hastaneye başvuran vatandaşların sayısının bin 243'e yükseldiği belirtildi.

(İHA)

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:45 Kaynak: İHA
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