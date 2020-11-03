Depremde yaşamını yitiren 3 kişilik Küçükyumuk ailesi, son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

İZMİR'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 2 gün sonra birbirlerine sarılmış olarak cansız bedenleri bulunan Mert Küçükyumuk (32), eşi Eda Küçükyumuk (30) ve 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk, memleketleri Aydın'da düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde, 17 bina yıkıldı. Yıkılan binalardan biri de 7 katlı, 21 daireli Doğanlar Apartmanı oldu. Depremde yıkılan apartmanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarının 2'nci gününde ekipler, 3 kişilik Küçükyumuk ailesinin cansız bedenlerine ulaştı.