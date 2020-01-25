Depremde Yeni Cami hasar gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde Yeni Cami hasar gördü - Son Dakika

Depremde Yeni Cami hasar gördü

6 saat önce

Elazığ depreminde Malatya merkezde bulunan Yeni Cami depremden etkilenerek hasar gördü.

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Elazığ depreminde Malatya merkezde bulunan Yeni Cami depremden etkilenerek hasar gördü.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da şiddetli hissedildi. Yeni Cami'nin kubbesindeki bazı inşaat malzemeleri yere döküldü.


Battalgazi Belediye zabıta personeli, Yeni Cami'nin önüne şerit çekerken vatandaşlarının da zarar görmesini engelledi.


Yeni Cami'nin hasar görmesini değerlendiren bir vatandaş ise 6,8 büyüklüğündeki depremin Malatya'da da şiddetli hissedildiğini ifade ederek, "Depremden evimde çocuklarımla birlikte oturuyorduk deprem olunca evden panik olarak çıktım, ailem dışarıda arabada oturduk" dedi.


Yeni Cami'nin hasar görmesi ve zabıtanın önlemini merakla izleyen bir vatandaş da, "Deprem bizi korkuttu. Hayatımda ilk defa böyle şiddetli bir deprem gördüm. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Ölen vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Binalarımız sağlam yapmamız gerekiyor. Deprem değil kötü bina insanlarımızı öldürüyor" şeklinde konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
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